Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem - Haberler

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Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem

Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli efsaneler mevcut. Bunlardan biri de Afrika kıtasındaki Pinky Pinky efsanesi. Efsaneye göre özellikle geceleri ortaya çıkan Pinky Pinky, tuvalete giden pembe iç çamaşırlı kadınları hedefine alıp, onlara tecavüz ediyor.

Türkiye'de Anadolu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çeşitli efsaneler mevcut. Anadolu'da Yelbegen, Tepegöz, Öcü, Merküt, Şahmaran, Kayberen, Kamos, İtbarak, Hortlak, Hırtık, Hıbılık, Gulyabani, Germakoçi, Hüma Kuşu, Çay Ninesi, Çarşamba Karısı ve Arçura çok bilinen efsaneler arasında yer alıyor.

AFRİKA KITASINDA MEŞHUR

Bu tarz efsaneler, Afrika kıtasında da hayli fazla. Hatta özellikle Güney Afrika'da bu tarz efsanelere çok sık inanılıyor. Pinky Pinky adı verilen efsane, içeriği bakımından diğerlerinden çok ayrışıyor.

PEMBE İÇ ÇAMAŞIRLI KADINLARI HEDEF ALIYOR

Güney Afrika'da oldukça korkulan bir efsane olan Pinky Pinky, sadece kadınlara görünen bir iblis. Tuvalete giden kadınları hedef alan pembe saçlı bir iblis olan Pinky Pinky, özellikle pembe iç çamaşırı giyen kadınları hiç sevmiyor. Söylentilere göre tuvalete giden kadınlar, bu iblis tarafından saldırıya ya da tecavüze uğrayabiliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Türkiye Tecavüz Afrika Yaşam Haberler

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