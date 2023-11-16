Gaziantep'te yağış nedeniyle minibüs kaza yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağış nedeniyle kontrolü kaybeden bir minibüs, önündeki araca çarpmamak için fren yaptıktan sonra savrularak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde önündeki araca çarpmamak için fren yapan minibüs, yağış nedeniyle kontrolü kaybolunca savrularak yan yattı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönünden Hatay istikametine giden Ahmet K. kontrolündeki minibüs, kırmızı ışığın yanması ile öndeki araçlara çarpmamak için firene bastı. Bu esnada yağış sebebiyle ıslanan yolda kayan minibüs, savrulduktan sonra yan yattı. Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet K. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP