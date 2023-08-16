Gaziantep'te Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak takla attı. Sürücü ağır yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü takla atarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araban istikametinden Gaziantep istikametine giden 35 V 4275 plakalı araç sürücüsü Hikmet M., Yavuzeli ilçe merkezinde seyir halindeyken karşısına aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü aracıyla takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Hikmet M'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP