Gaziantep'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mert Baş yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Ahmet Değirmenci yaralandı. Kazanın ardından Mert Baş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
GAZİANTEP'te beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mert Baş (22) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Ahmet Değirmenci (21) yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Baş'ın kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen motosiklet beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Mert Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan arkasındaki Ahmet Değirmenci ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Mert Baş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.