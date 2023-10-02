Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde 7 katlı Müftüoğlu Apartmanı'nda, dün akşam saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, yıkım anı ile yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.