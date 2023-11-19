Gaziantep'te bir yurtta asansörde yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı

Gaziantep'te bir yurtta öğrencilerin bindiği asansör, 3. kattan eksi 1. kata hızlı indi. Asansörde panik yaşayan kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti.

Gaziantep'te bir yurtta öğrencilerin bindiği asansör, 3. kattan eksi 1. kata hızlı indi. Asansörde panik yaşayan kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.00 sularında İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda yaşandı. İddiaya göre, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1'e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı. Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti. - GAZİANTEP