Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan'ın cenazeleri Asri Mezarlık'ta defnedildi. Kazada ATV motorunda bulunan gençler kurtarılamadı.

Gaziantep'te ATV motoru ile otomobil çarpışması sonucu hayatını kaybeden gençler toprağa verildi

Gaziantep'te, ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Akın (14) ve Kerim Gündoğan'ın (14) cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Hüseyin Akın'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Şireci Camisi'ne getirildi.

Akın'ın babası eski Gaziantep FK yöneticisi ve sanayici Mesut Akın, taziyeleri kabul etti.

Burada kılınan cenaze namazına Akın'ın yakınları ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ile iş insanları katıldı.

Akın'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kerim Gündoğan'ın cenazesi ise Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Gündoğan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Asri Mezarlık'a defnedildi.

V.K. (46) idaresindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 MST 04 plakalı ATV motoru dün 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpışmış, kazada ATV'de bulunan Hüseyin Akın ile arkadaşı Kerim Gündoğan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.