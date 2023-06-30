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Gazeteci Burak Erdoğmuş'un mezarı başında anma programı düzenlendi

Gazeteci Burak Erdoğmuş'un mezarı başında anma programı düzenlendi

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı. Anma programına ailesi, yakınları, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı.

Garipler Mezarlığı'ndaki anma programına, Eroğmuş'un ailesi ve yakınları, Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Müftü Koçer'in yaptığı duanın ardından Erdoğmuş'un mezarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Yaşam

Hizb-i İslami Partisi Erdoğmuş Şarkışla Sivas Yaşam Haberler

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