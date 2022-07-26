Fotoğraf çekmek için jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı - Haberler

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Fotoğraf çekmek için jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Zoo Leon'daki bir hayvanat bahçesinde fotoğraf çekmek için jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı. Ekiplerin devreye girmesiyle çocuk daha fazla yara almadan kurtarıldı.

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Guanajuato eyaletindeki Zoo Leon'da 23 Temmuz'da meydana gelen olay, tüyler ürpertti. 14 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, hayvanat bahçesini gezdiği sırada yasak olan alana atlayarak jaguara çok yaklaştı.

SANİYELER İÇERİSİNDE SALDIRDI

Tehlike sezen jaguar ise saniyeler sonra 14 yaşındaki çocuğa saldırdı. 14 yaşındaki çocuğu ayağından yakalayan jaguar, dişleriyle çocuğun ayağının üst tarafını parçaladı. Çocuğunun çığlıkları üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri bölgeye koştu.

Fotoğraf çekmek jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı

AZ KALSIN AYAĞI KOPUYORDU

İlk başta hayvanı sakinleştiremeyen hayvanat bahçesi yetkilileri daha sonra jaguarın dikkatini dağıtarak çocuğu kurtarmayı başardı. Çocuğun ayağının üst tarafından kanlar geldiği görülürken, ayakkabısının da jaguarda kaldığı fark edildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fotoğraf çekmek jaguar kafesine atlayan çocuğun ayağı parçalandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Jaguar Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

ÖNDER ÇELİK:

HAK ETTİĞİNİ VERMİŞ.

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ÖZGÜR KARDEŞ:

kurtarmıycan böylelerini, yasak yere girip, çığlık atıp yardım istemek de nedir!!

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