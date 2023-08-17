İzmir'in Foça ilçesinde, sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken, denizanalarına temas nedeniyle yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. Deniz anası istilası aşırı sıcaklar ve deniz kirliliği nedeniyle yaşanıyor.

Foça'da denizanası istilasının ardından vakalar arttı

Foça kıyılarında denizanası istilası tedirgin etmeye başladı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken, denizanalarına temas nedeniyle yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurular arttı.

Foça kıyılarında deniz anası istilası yaşanıyor. Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bu durum denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.

Deniz analarının istilası, ilçedeki vakaları da artırdı. Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Deniz anasıyla temas eden ve Foça Devlet Hastanesinde tedavi olan Sali Yiğit, İngiliz Burnu mevkiinde denizde iken yaşadığı durumu anlattı. Sali Yiğit, "Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü deniz anası vardı. Bizde denize girdik, biraz ilerledik bir sorun yoktu. Dubalara kadar geldik, açıklarda tam göğsümün altında bir yanma, batma hissettim. Bir yapışma durumu olmadı; ama sadece temas durumu oldu ve ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık Foça Devlet Hastanesine gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler 'ciddi bir durum' diyerek gerekli tedavi yapıldı" şeklinde konuştu.

Öte yandan, son 15 gündür artış gösteren denizanası istilası balıkçıları da mağdur etti. Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının ağlarına vermiş olduğu zarardan ve ağların balık yerine denizanası dolduğundan dert yakındı.

Uzmanlar ise deniz anası istilasının aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.