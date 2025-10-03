Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! İşte ilk sözleri

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanan Fatih Altaylı (63) hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'nde görüyor.

Savunma yapan Altaylı, tutuklu olma nedenini ülke için kaygılanıyor olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Altaylı sözlerinin devamında, "Bugün burada bulunmamın nedeni, bu salonda bulunan ya da bu ülkenin en ücra köyünde yaşayan çocukları, hiç tanımadığım insanların evlatlarını kendi kızım kadar seviyor, kendi kızım gibiymişçesine düşünüyor, önemsiyor, onlar için de kendi kızımmış gibi, hatta onun için kaygılandığımdan daha fazla kaygılanıyor olmam Şanslı olmayan çocukların da benim kızım kadar, çevremdeki insanların çocukları kadar şansı olabilsin istediğim için buradayım. Onların da herhangi bir mensubiyetten, aidiyetten dolayı değil, ana babalarının kim ya da kimlerden olduğuna bakılmaksızın hayata eşit şartlarda başlamasını savunmak istediğim için, güzel, müreffeh, fırsat eşitliği olan, liyakate değer verilen bir ülkede yaşamalarını istediğim için buradayım." dedi.

ALTAYLI'YA 5 YIL İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Fatih Altaylı'nın 20 Haziran'da sosyal medya kanalında yaptığı yayın sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü. İddianamede, eylemin açık ve tereddütsüz şekilde işlendiği, ayrıca geniş bir kitleye ulaştığının belli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Altaylı'nın en az 5 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

ALTAYLI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakimlikte ifade veren Fatih Altaylı, sözlerinin tehdit amacı taşımadığını belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir tehdit ya da hakaret kastım yoktur. Sadece bir anketin sonuçlarını yorumladım. Tarihsel bir bağlamda değerlendirme yaparken sözlerim çarpıtıldı. Kısa bir video kesilerek kamuoyuna sunuldu ve sanki Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi algı yaratıldı."

Altaylı, savcılığa 3 dakikalık tam videoyu sunduğunu, dolaşıma sokulan 30 saniyelik kesit nedeniyle yanlış bir algı oluşturulduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yaptığı bir konuşma sonrası "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan Altaylı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Olayın ardından Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi. Ayrıca gazeteci hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi.