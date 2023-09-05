Ezine'de sağanak sonucu Geyikli-Ayvacık yolu ulaşıma kapandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı. Sular altında kalan Geyikli-Ayvacık yolu ulaşıma kapatıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı. Dereden taşan sular nedeniyle Geyikli-Ayvacık yolu sular altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.