Eyüpsultan'da bir binanın temeli için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle arsanın arkasında bulunan 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Toprağın kaydığı alan ve boşaltılan binalar havadan dron ile görüntülendi.

Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir binanın temeli için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle arsanın arkasında bulunan 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Toprağın kaydığı alan ve boşaltılan binalar havadan dron ile görüntülendi.

Olay Eyüpsultan Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi. Arsanın arkasındaki iki binada yaşayanlar toprağın kaydığını fark edince belediyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri 4'er katlı 2 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. Mühürlenen binaların çevresine de güvenlik önlemi alındı. Öte yandan toprağın kaydığı alan ve boşaltılan binalar havadan dron ile görüntülendi.

Tahliye edilen bina sakinlerinden olan Onur Can isimli vatandaş, "Gece saat 00.00 civarında bir yağmur dolayısıyla küçük bir kütle kopmuş arkada. Üst katta arka tarafta oturan arkadaşlar duyunca tabii telaşa kapılmışlar. AFAD'ı falan aramışlar. Böyle böyle binamızda bir durum oluştu diye. Akşam belediye ekipleri geldi. Zabıtalar geldi. Binada yaşayanları belediye tahliye etti. Otellerde kaldı insanlar. Güvenlik amaçlı bir geceliğine boşalttılar. Şuanda da işte binanın sağlam olup olmadığına dair bakıyorlar. Eğer ki sağlamsa içine girip oturacağız. Evet arka taraftaki kazı sırasında da meydana gelmiş. Daha önce orada evler vardı. Orayı kentsel dönüşümle yıktılar. Sanırım orada istinat duvarı yapılmamış daha o yapım aşamasındayken böyle bir olay meydana geldi. Gece saat 00.00 civarında başlamış. Sanırım gece 02.00 gibi komple bütün binaları boşalttık" dedi.