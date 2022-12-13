"Ey Türkiye para bizi yiyemez, biz parayı yeriz" diyen kadının videosu olay oldu

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan bir kadının paylaştığı son video viral oldu. "Ey Türkiye, ulan hayat para bizi yiyemez, biz parayı yeriz" diyerek paraları tavaya koyan ve üzerine yağ döken kadın, daha sonra banknotları ekmek arasına koydu.

Sosyal medyada çektiği değişik videolarla çok sayıda etkileşim alan bir kadının çektiği son video viral oldu. Ekonomide yaşanan son gelişmelere göndermede bulunan kadın, tavaya paraya koydu.

ÜZERİNE YAĞ DÖKTÜ

Daha sonra paraların üzerine yağ döken kadın, tavanın altını açarak, "Para bizi yiyemez, biz parayı yeriz" ifadeleri kullandı. Kadının bu sırada tezgah üzerinde battaniye ile örtülmesi de gözlerden kaçmadı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Söz konusu video, internete düşmesinin ardından adeta yorum bombardımanına tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları kadın hakkında "Bu saçmalıktan sonra video çekmeyi bırakmanı diliyoruz" gibi yorumlarda bulundu.