Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Evrim Alasya hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Evrim Alasya'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Evrim Alasya hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Evrim Alasya'nın hayatını araştırıyor. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya (d. 2 Ağustos 1979, İzmir), Türk oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.