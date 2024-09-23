Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu

Son dönemlerde düğünlerde kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde enişte ve baldız var. Takı töreninde kayda alınan görüntülerde enişte, baldızına evinin anahtarını hediye etti.

Duygu dolu anların yaşandığı takı töreninde anahtarı baldızına teslim eden eniştenin "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz edelim ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık" şeklindeki konuşması düğündeki diğer konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

"NERDEN BAKSAN TERBİYESİZLİK"

Paylaşılan videonun altına "Nerden baksan terbiyesizlik. Bunun izahı yok", "Gereksiz ve saçma bir şov", "Damada saygısızlık olmuş,sen hayırdır" şeklinde yorumlar yapıldı.