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Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu

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Bir düğündeki takı töreninde kaydedilen görüntüde evlenen baldızına evinin anahtarını veren enişte, "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz edelim ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık" ifadelerine yer verdi. Anahtarın teslimi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken diğer konuklar enişteyi uzun süre alkışladı.

Son dönemlerde düğünlerde kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde enişte ve baldız var. Takı töreninde kayda alınan görüntülerde enişte, baldızına evinin anahtarını hediye etti.

Duygu dolu anların yaşandığı takı töreninde anahtarı baldızına teslim eden eniştenin "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz edelim ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık" şeklindeki konuşması düğündeki diğer konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

"NERDEN BAKSAN TERBİYESİZLİK"

Paylaşılan videonun altına "Nerden baksan terbiyesizlik. Bunun izahı yok", "Gereksiz ve saçma bir şov", "Damada saygısızlık olmuş,sen hayırdır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

Mehmet Mirdeslioglu:

Suç sende değil seni alkışlayan gerzeklerde

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