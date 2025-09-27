Haberler

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın
Soyadı değişikliği nedeniyle kimlik, pasaport ve ehliyetini yenilemek zorunda kalan bir kadın, binlerce liralık masraf yaptığını belirterek "Eşinizin soyadını almayın, bu saatten sonra niye değiştiriyorum?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Evlendikten sonra eşinin soyadını aldığı için resmi belgelerini yenilemek zorunda kalan bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada dile getirdi.

"EŞİNİZİN SOYADINI ALMAYIN"

Vatandaş, soyadı değişikliği nedeniyle ehliyet, pasaport ve kimlik kartını yenilemek zorunda kaldığını belirterek, "Eşinizin soyadını almayın. Eşinizin böyle bir talebi yoksa çok da gerekli değil. 1800 lira ehliyete, 1200 lira da pasaport için verdim" dedi.

"30 YILDIR KENDİ SOYADIMI KULLANIYORDUM"

Uzun yıllar boyunca kendi soyadıyla yaşadığını söyleyen vatandaş, "30 yıl kendi soyadımla kalmışım, bu saatten sonra niye değiştiriyorum?" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBörü 24:

Bunlar ön görülebilir olaylar; evlenmeseydin o zaman 30 yıl bekar kalmışsın bir 30 daha kalabilirdin, götürüsü var ise getirisi yok mu? takılar kendi evin vs vs vs...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Buradaki sorun su kadin hakli degistirmesi soy isimle alakali bedava olmali sure uzatmiyor kaybetmemis yeni almiyor .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
