Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra eşinin soyadını aldığı için resmi belgelerini yenilemek zorunda kalan bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada dile getirdi.

"EŞİNİZİN SOYADINI ALMAYIN"

Vatandaş, soyadı değişikliği nedeniyle ehliyet, pasaport ve kimlik kartını yenilemek zorunda kaldığını belirterek, "Eşinizin soyadını almayın. Eşinizin böyle bir talebi yoksa çok da gerekli değil. 1800 lira ehliyete, 1200 lira da pasaport için verdim" dedi.

"30 YILDIR KENDİ SOYADIMI KULLANIYORDUM"

Uzun yıllar boyunca kendi soyadıyla yaşadığını söyleyen vatandaş, "30 yıl kendi soyadımla kalmışım, bu saatten sonra niye değiştiriyorum?" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.