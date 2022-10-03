Evde yangın çıkar gibi olunca evin babası yapmaması gerekeni yaptı! Sondaki harekete dikkat
Yaşam Haberleri
Uzak Doğu ülkesinde bir kadının mutfakta yemek yaptığı sırada tavadaki ateş yükseldi. Bu anda sadece çocuğunu alıp mutfaktan çıkan baba, karısından terliği yedi. Sosyal medya kullanıcıları video için "Asıl yangın şimdi başlıyor" yorumunu yaptı.
Bir Uzak Doğu ülkesinde kaydedilen video, sosyal medyada viral hale geldi. Mutfakta yemek pişiren kadın, tavının altını fazla açınca alevler havaya doğru yükseldi.
KIZINI KAPIP KAÇTI
Bu sırada evin babası, karısını da mutfaktan çıkarması gerekirken, sadece kızını alıp mutfaktan dışarı koşmaya başladı.
YANGINI SÖNDÜRÜP DİĞER YANGINI BAŞLATTI
Kadın ise soğukkanlı bir şekilde tavadaki alevleri söndürdükten sonra terliğini ayağından kapıp kocasının peşinden koştu. Sosyal medya kullanıcıları video için "Asıl yangın şimdi başlıyor" yorumunu yaptı.