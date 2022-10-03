Evde yangın çıkar gibi olunca evin babası yapmaması gerekeni yaptı! Sondaki harekete dikkat

Uzak Doğu ülkesinde bir kadının mutfakta yemek yaptığı sırada tavadaki ateş yükseldi. Bu anda sadece çocuğunu alıp mutfaktan çıkan baba, karısından terliği yedi. Sosyal medya kullanıcıları video için "Asıl yangın şimdi başlıyor" yorumunu yaptı.