Üye Girişi
Haberi Paylaş
Evci köyünde Nöbeti Baba Yağmur Duası hava muhalefeti nedeniyle köyde yapıldı

Evci köyünde Nöbeti Baba Yağmur Duası hava muhalefeti nedeniyle köyde yapıldı

Yaşam Haberleri

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde 133'üncüsü düzenlenen geleneksel Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası etkinlikleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hava muhalefeti nedeniyle köyde yapıldı.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde 133'üncüsü düzenlenen geleneksel Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası etkinlikleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hava muhalefeti nedeniyle köyde yapıldı.

Köy Muhtarı Hasan Sarımeşinli, 132 yıldan beri yapılan Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası kaynaşma ve barışma etkinliklerinin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu kaydetti. Muhtar Sarımeşinli, her yıl Aygar Dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi'nde yapılan etkinliğin yağışlar nedeniyle bu yıl köyde yapıldığını ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Boğazkale Çorum Baba Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title