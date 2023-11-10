Etimesgut'ta kaza: 2 kişi hafif yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu park halindeki araçlara zarar verildi ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan iki aracın savularak park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ayyıldız Mahallesi 1627'nci ve 1630'uncu sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Kavşakta 2 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 2 araca zarar verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücülerine sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA