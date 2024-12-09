Et reyonunda dolapta satılanı görenler gözlerine inanamıyor

Rus ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan domuz eti, bu kez satışa sunuluş biçimiyle haber oldu. Ülkede çekilen bir görüntüde et reyonunda domuz yavrularının ambalaj içine sağlam bir şekilde yerleştirildiği ve bu şekilde dondurarak satışa hazır hale getirildiği görülüyor.

"KORKU FİLMİ SAHNESİ Mİ?"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Domuz eti yiyen ülkelerde bu normal", "Adamlar bayılıyor domuza", "Yemek mi, yoksa korku filmi sahnesi mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.