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Et reyonunda dolapta satılanı görenler gözlerine inanamıyor

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Rusya'da markette dondurulmuş domuz yavrusu satışına ilişkin görüntü "yemek mi, yoksa korku filmi sahnesi mi?" dedirtti.

Rus ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan domuz eti, bu kez satışa sunuluş biçimiyle haber oldu. Ülkede çekilen bir görüntüde et reyonunda domuz yavrularının ambalaj içine sağlam bir şekilde yerleştirildiği ve bu şekilde dondurarak satışa hazır hale getirildiği görülüyor.

"KORKU FİLMİ SAHNESİ Mİ?"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Domuz eti yiyen ülkelerde bu normal", "Adamlar bayılıyor domuza", "Yemek mi, yoksa korku filmi sahnesi mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Et reyonunda dolapta satılanı görenler gözlerine inanamıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBursa null:

adamlar poşet bütün piliç misali domuzu dolaba atmislar vallahi midem bulandi

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Haber YorumlarıTolga H:

Bir hayvanın etiyle karnınızı doğururken hiçbir yerini mundar etmeyin herşeyi kullanın o hayvan siz karnınızı doyurun diye canını veriyor. Evet dostum sen bir canlısin ve karnın doysun diye başka bir canlı ölmek zorunda. Bunun bilincinde olun. hayvanlara saygı gösterin acı çektirmeden canını alın. Yoksa Kadri mutlak yaratıcınin azabı üzerinizdedir

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Gürcistan'da yol kenarlarında satılıyor yavru veya büyük parçalanmış D*muzcuklar Seyyar kasaplarda

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Haber YorumlarıA B:

Bir zamanlar (60) larda Seydişehire Alüminyum fabrikası yapmak için gelen Ruslar oradaki insanlara tüfek hediye ederek yabanisini bölge halkına avlattırıp bolca yemişler

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

İyi de bizi ilgilendirmiyor

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