Eskişehir Kentpark Plajı 22 Haziran'da Açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 22 Haziran'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Tesise bu yıl eklenen plaj voleybolu sahası ve su topu alanı da ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajı, 22 Haziran'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Tesise bu yıl eklenen plaj voleybolu sahası ve su topu alanı da ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin plajında 2023 yaz dönemi sezonu, 22 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan plajda, boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak. Plajda bu yıl misafirleri yeni uygulamalar karşılayacak. Plaj voleybolu için saha yapılırken, ayrıca su topu sevenler için de alan oluşturuldu. Plaj voleybolu ve su topu oynamak isteyen misafirler, imkanlardan ücretsiz yararlanabilecekler.

0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücreti 125 TL, tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için giriş ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.

13 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayan olimpik havuzdan sonra Kentpark Plajı da 22 Haziran Perşembe günü itibariyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.