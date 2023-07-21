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Eskişehir'de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de çocuğuyla birlikte kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Nursel E. ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü.

ESKİŞEHİR'de çocuğuyla birlikte kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Nursel E. (49), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Ali D.'nin (73) hızlı girdiği virajda kontrolünü kaybettiği 34 DD 5135 plakalı otomobili, kaldırıma çıktı. Otomobil, bu sırada kaldırımda oğluyla birlikte yürüyen Nursel E.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nursel E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Demirhan - Yaşam

Odunpazarı Yaşam Haberler

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