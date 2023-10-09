Eskişehir'de Kaybolan Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Eskişehir'de hayvanlarını otlatan baba oğulun kaybolan büyükbaş hayvanını, jandarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgilere göre Alpu ilçesi Belkese Mahallesi çevresinde bulunan merada hayvanlarını otlatan T.Ö. ve babası M.Ö., kendilerine ait bir büyükbaşın kaybolduğunu farketti. Tüm aramalarına rağmen kayıp hayvanı bulamadıklarını belirten aile, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti. Jandarma ekipleri tarafından motorlu ve yaya devriyeler ile başlatılan arama çalışmaları sonucunda kayıp büyükbaş hayvan, Belkese Mahallesi ile Merkez Karacaören Mahalleleri arasında bulunarak, sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR