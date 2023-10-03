Eskişehir'de Kaybolan 40 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Eskişehir'de bir besicinin kaybolan 40 adet küçükbaş hayvanı jandarma ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Günyüzü İlçesi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden R.Ş. isimli besici, Günyüzü Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek kendisine ait 40 adet küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu ve bulamadığını belirtti. Müracaatın ardından Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde Çakmak Mahallesi'nden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR