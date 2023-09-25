Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Eskişehir'de Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Cevizli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili oldu. Söndürme çalışmaları itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından yürütülüyor.

Eskişehir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için müdahale devam ediyor.

Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Cevizli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili oldu. Sarıcailyas Mahallesi yakınlarına kadar ilerleyen orman yangınının söndürülmesi amacıyla itfaiye ve mahalle sakinleri çalışma başlattı. Seyitgazi Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR