Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Seyitgazi'de Panayır Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), panayır coşkusunu Seyitgazi'ye taşıdı. Eskişehir'in sevilen sanatçısı Salim Özkara konserinin de yer aldığı panayırda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir'in ilkini Çifteler'de düzenlediği panayırların son adresi Seyitgazi ilçesi oldu. Çocuklar ve yetişkinler için geleneksel sokak oyunları, kukla tiyatrosu, Oralet'in dünyası, bilim gösterisi, zumba, sekolinin ve Salim Özkara konserinin yer aldığı panayırda konuşma yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Bizlere bu güzel geceyi armağan eden Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere tüm belediye personeline ve başarılı sanatçımız Salim Özkara'ya teşekkür ederim" dedi.

Panayırda personel ve vatandaşlarla bir araya gelen EBB Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ise belediye ve esnaf stantlarını gezerek herkese kolaylıklar diledi. Seyitgazililerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ekinci, panayır eğlencesine katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir sonraki durağı 26 Ağustos Cumartesi günü Sarıcakaya olacak. Program, 27 Ağustos Pazar günü Mihalıççık ilçesi ile tamamlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaşayan ve ilçelerdeki panayırlara katılmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz otobüs hizmeti sunuyor. Otobüsler, 17.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde Odunpazarı Modern Müze karşısından ilçelere hareket ediyor; panayır alanından ise 22.00, 22.30 ve 23.00 saatlerinde Eskişehir'e dönüş için yola çıkıyor.