Konya'da 58 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan ve 'Eskici Dede' olarak bilinen Ali Karasu, çok sevdiği mesleğini son nefesine kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Konya'da yaşayan 71 yaşındaki Ali Karasu, 1965 yılında memleketi Kırıkkale'de ilkokul yıllarında babasının ayakkabı ustasının yanına çırak olarak vermesiyle ayakkabı tamirciliğine başladı. 1970 yılında memleketinde kendi dükkanını açarak 25 yıl boyunca mesleğini yapan Ali Karasu, daha sonra Konya'ya yerleşti. Tarihi Bedesten Çarşı'nda dükkan açarak mesleğine devam eden Ali Karasu, ilerleyen yaşına rağmen her gün dükkanın açarak çok sevdiği ayakkabı tamirciliğini yapıyor. Gün boyu dükkana gelen müşterilerin ayakkabıları tamir eden Karasu, yıllardır sürdürdüğü ayakkabıcılık mesleğini son nefesine kadar sürdüreceğini ifade etti. 'Biz mesleğin sonlarını yaşıyoruz' Ayakkabı tamirciliğine nasıl başladığını anlatan Ali Karasu, 'İlkokulu yıllarında babam ayakkabı ustasının yanına çırak olarak verdi. O gün bu gündür devam ediyorum. Konya'da 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aslen Kırıkkaleliyim. Ayakkabın ihtiyacına göre tamire başlıyorum. Ne gibi ihtiyaçları varsa bakıyorum. Söküğü, yırtığı var mı bakıyorum. Nereden yıprandıysa oradan telafi etmeye çalışıyorum. Ayakkabı tamirciliğin standardı olmaz. Bu mesleğin gidişatı iyi değil. Mesleğin biz sonlarını yaşıyoruz. Kaliteli ayakkabıların kalitesi var. Bu tür ayakkabıları at yenisini al şeklinde tamir kısıtlandı. Çırak bulamıyoruz. Gençler şu anda bu mesleği beğenmiyorlar. Sanayide de daha güzel meslekler var onları bile beğenmiyorlar. Yeni nesilden şu anda çırak yetişmiyor. Benim de bu mesleği ne zaman bırakırım diye standardım yok, musalla taşına gidene kadar devam edeceğim. Bırakamıyorum mesleği' dedi.

'Eskici Dede' 58 yıldır yaptığı ayakkabı tamirciliğini son nefesine kadar sürdürmek istiyor

KONYA - Konya'da 58 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan ve 'Eskici Dede' olarak bilinen Ali Karasu, çok sevdiği mesleğini son nefesine kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Konya'da yaşayan 71 yaşındaki Ali Karasu, 1965 yılında memleketi Kırıkkale'de ilkokul yıllarında babasının ayakkabı ustasının yanına çırak olarak vermesiyle ayakkabı tamirciliğine başladı. 1970 yılında memleketinde kendi dükkanını açarak 25 yıl boyunca mesleğini yapan Ali Karasu, daha sonra Konya'ya yerleşti. Tarihi Bedesten Çarşı'nda dükkan açarak mesleğine devam eden Ali Karasu, ilerleyen yaşına rağmen her gün dükkanın açarak çok sevdiği ayakkabı tamirciliğini yapıyor. Gün boyu dükkana gelen müşterilerin ayakkabıları tamir eden Karasu, yıllardır sürdürdüğü ayakkabıcılık mesleğini son nefesine kadar sürdüreceğini ifade etti.

"Biz mesleğin sonlarını yaşıyoruz"

Ayakkabı tamirciliğine nasıl başladığını anlatan Ali Karasu, "İlkokulu yıllarında babam ayakkabı ustasının yanına çırak olarak verdi. O gün bu gündür devam ediyorum. Konya'da 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aslen Kırıkkaleliyim. Ayakkabın ihtiyacına göre tamire başlıyorum. Ne gibi ihtiyaçları varsa bakıyorum. Söküğü, yırtığı var mı bakıyorum. Nereden yıprandıysa oradan telafi etmeye çalışıyorum. Ayakkabı tamirciliğin standardı olmaz. Bu mesleğin gidişatı iyi değil. Mesleğin biz sonlarını yaşıyoruz. Kaliteli ayakkabıların kalitesi var. Bu tür ayakkabıları at yenisini al şeklinde tamir kısıtlandı. Çırak bulamıyoruz. Gençler şu anda bu mesleği beğenmiyorlar. Sanayide de daha güzel meslekler var onları bile beğenmiyorlar. Yeni nesilden şu anda çırak yetişmiyor. Benim de bu mesleği ne zaman bırakırım diye standardım yok, musalla taşına gidene kadar devam edeceğim. Bırakamıyorum mesleği" dedi.