Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Güncelleme:
Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih yaklaşıyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi 31 Ekim 2025 tarihine kadar başvuru yapmazsa ehliyetleri geçersiz olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak" diyerek vatandaşları uyarırken, şu an 15 TL olan ehliyet yenileme ücreti 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL'ye çıkacak.

  • Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için son tarih 31 Ekim 2025'tir.
  • 31 Ekim 2025'e kadar eski tip ehliyet yenileme ücreti 15 TL'dir.
  • 1 Kasım 2025 itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye yükselecektir.
  • Şu anda 1 milyon 904 bin 280 kişi eski tip ehliyet kullanmaktadır.
  • Ekim 2025'te eski tip ehliyet yenileme başvuruları 146 bin 916 adet olmuştur.

Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen süre dolmak üzere. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Ekim 2025 tarihinin son gün olduğunu hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

2 MİLYON KİŞİ ESKİ TİP EHLİYET KULLANIYOR

Şu ana kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi yeni tip sürücü belgesi alırken, 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski tip ehliyetini kullanıyor.

SÜRE UZATILMAYACAK

Sürecin bir daha uzatılmayacağını belirterek vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

ÜCRET 15 TL'DEN 7 BİN 438 TL'YE ÇIKACAK

31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler yalnızca 15 lira ödeyecek. Ancak 1 Kasım 2025 itibarıyla bu ücret B sınıfı ehliyet için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yeni ücret tarifesi ise şöyle:

A, A1, A2, F sınıfı sürücü belgesi: 3.643,10 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı sürücü belgesi: 11.235,60 TL

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Eski sürücü belgesi
  • Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak)
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • 15 TL başvuru ücreti
  • MERNİS'te kayıtlı açık adres

Yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanmak mümkün.

YOĞUNLUK ARTTI: EKİMDE 146 BİN BAŞVURU

Nüfus müdürlüklerinde son aylarda başvurular arttı. Ağustosta: 96 bin 134, eylülde: 57 bin 858, ekimde: 146 bin 916 başvuru yapıldı. Son bir haftada ise 58 bin kişi eski tip ehliyetini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
