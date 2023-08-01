Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in Eşi Vasfiye Dedelek Son Yolculuğuna Uğurlandı

ESKİ Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in, önceki gün vefat eden eşi Vasfiye Dedelek (65), Eskişehir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören, eski Devlet Bakanı ve Eskişehir 19, 20 ve 21'inci dönem milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in eşi Vasfiye Dedelek, önceki gün hayatını kaybetti. Vasfiye Dedelek için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Eski Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek ise eşinin tabutunun başında oturarak taziyeleri kabul etti.Vasfiye Dedelek, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.