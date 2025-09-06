Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

İstanbul'da yaşayan Melek K. (24), 5 yıllık eşi Bahri K.'nın kendisini aldattığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Eşiyle kavga etmesine rağmen barışan genç kadın, kısa süre sonra eşinin sevgilisi Gamze'den gelen mesajlarla sarsıldı.

"BAHRİ'DEN HAMİLEYİM, SENİ SÜRÜNDÜRECEĞİM"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Gamze isimli kadının Melek K.'ya attığı mesajlarda, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk" ifadeleri yer aldı. Daha sonra ise, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulundu.

"KİM BİLİR KİMDEN HAMİLE KALDIN"

Eşinin sevgilisiyle fotoğraflarını da gören Melek K., öfkeyle karşılık vererek, "Kim bilir kimden hamile kaldın, benim kocamı ayartıyorsun" şeklinde yanıt verdi. Ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

"MAĞDURKEN ŞÜPHELİ OLDUM"

İfadesinde "Tehdit ve hakaretine maruz kalınca ben de hakaret ettim" diyen Melek K., evraklarda hem müşteki hem şüpheli olarak kayda geçti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından her iki taraf hakkında da soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca Gamze isimli kadının kimliğinin tespiti için telefon kayıtlarını incelemeye aldı.