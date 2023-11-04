Eşine yardım için gitti, motosiklet tamircisi oldu

Artvin'de yaşayan 48 yaşındaki Aynur Yılmaz eşine yardım için gittiği tamirhanede 4 yıldır motosiklet ustası olarak çalışıyor

ARTVİN - Artvin'de yaşayan 48 yaşındaki Aynur Yılmaz eşine yardım için gittiği tamirhanede 4 yıldır motosiklet ustası olarak çalışıyor. Motosiklet tamiriyle uğraşan Yılmaz, "Tamir erkek işi ama bir kadın isteyince yapamayacağı bir şey yok" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Aynur ve Tuncay Yılmaz çifti, sanayide bulunan tamirhanelerinde motosiklet tamir yaparak geçimlerini sağlıyor. Mesleği motosiklet ustası olan Tuncay Yılmaz, elaman bulmakta zorlanınca eşi Aynur Yılmaz'ı yardım için tamirhaneye çağırdı. Aynur Yılmaz, yardım için gittiği eşinin tamirhanesinde azmi sayesinde motosiklet ustası oldu.

4 yıldır şaşkın bakışlar altında motor tamiri yapan Yılmaz, yardım etmek için çalıştığı iş yerine ofiste yedek parça işine bakarken daha sonra civata sıkma, yağ değiştirme işleriyle eşine destek olmaya başladı. Bir süre sonra motosiklet montajı yapar hale gelen Aynur Yılmaz, hünerli elleriyle tamirhanede pek çok işin üstesinden geldi. İş yerine gelen müşteriler ise Aynur Yılmaz'ın çalışkanlığına hayran kalıyor.

"Eşim ara sıra geldiği iş yerinde motor tamir etmeyi sevdi" diyen Tuncay Yılmaz, "Bu işe eli yatkın. 'Benden iyi usta oldu' diyebilirim. Görenler takdir ediyor. Sadece erkeklerin değil bir kadının da bu işi yapabileceğini öğretti bizlere. Eleman bulmakta zor, bana büyük destek oluyor. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

Aynur Yılmaz ise yaptığı açıklamada "İstanbul'dan evlenip buraya geldim. Eşimle birlikte sanayide çalışıyoruz. Bu iş benim psikolojimi düzeltti. Eşimden öğrendim 4 yıldır yapıyorum. Etraftan çok güzel tepkiler alıyorum. Hatta şaşırıyorlar. Daha önceden sanayide kadının ne işi vardı deniliyordu çok şükür herkes alıştı. Kadın motor ustasının gören sürücüler sanayiye eşleriyle gelmeye başladı. Motor işi aslında erkek işi güç isteyen bir iş ama kadın istedi mi yapıyor. Bu işlerle ince ince uğraşmak insana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.