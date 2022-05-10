Eşine hem bebeğini hem çantasını taşıtan adama hayatının dersini verdi, izleyiciler alkış yağmuruna tuttu

Avrupa'daki bir eğlence parkında yapılan gösteride ilginç anlar yaşandı. Gösteriyi izlemeye gelen konuklardan biri, kendilerine ayrılan alanda eşiyle beraber yürürken, bir anda pandomim sanatçısı tarafından durduruldu.

HEM BEBEĞİ HEM ÇANTASINI TAŞITTI

Pandomim sanatçısının adamı durdurma nedeni ise bir hayli dikkat çekti. Çünkü adam, hem bebeğini hem de çantasını eşine taşıtıyordu. Sanatçı, çantayı kadının sırtından alarak adama verdi.

ADAMIN YÜZÜ DÜŞTÜ, İZLEYİCİLER ALKIŞ TUTTU

Sırtına çantayı takan adamın yüzünün düştüğü görülürken, tribünde gösteriyi takip eden izleyiciler ise hareketi nedeniyle sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.