Eşine hem bebeğini hem çantasını taşıtan adama hayatının dersini verdi, izleyiciler alkış yağmuruna tuttu - Haberler

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Eşine hem bebeğini hem çantasını taşıtan adama hayatının dersini verdi, izleyiciler alkış yağmuruna tuttu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Avrupa'da gerçekleştirilen bir gösteri sırasında pandomim sanatçısı, konuklardan birinin eşine hem bebeğini hem de çantasını taşıttığını fark etti. Hemen kadından çantayı alan sanatçı, adamın koluna taktı. Adamın yüzü düşerken, pandomim sanatçısı ise alkış yağmuruna tutuldu.

Avrupa'daki bir eğlence parkında yapılan gösteride ilginç anlar yaşandı. Gösteriyi izlemeye gelen konuklardan biri, kendilerine ayrılan alanda eşiyle beraber yürürken, bir anda pandomim sanatçısı tarafından durduruldu.

HEM BEBEĞİ HEM ÇANTASINI TAŞITTI

Pandomim sanatçısının adamı durdurma nedeni ise bir hayli dikkat çekti. Çünkü adam, hem bebeğini hem de çantasını eşine taşıtıyordu. Sanatçı, çantayı kadının sırtından alarak adama verdi.

ADAMIN YÜZÜ DÜŞTÜ, İZLEYİCİLER ALKIŞ TUTTU

Sırtına çantayı takan adamın yüzünün düştüğü görülürken, tribünde gösteriyi takip eden izleyiciler ise hareketi nedeniyle sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Avrupa, Yaşam, Haberler

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