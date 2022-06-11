"Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım?" sorusu programa damga vurdu - Haberler

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın son bölümüne ismini vermek istemeyen bir izleyici tarafından yöneltilen soru damga vurdu.

"EŞİM BENİ BAKİRE SANIYORDU"

İsmini vermek istemeyen kadın izleyici, Karataş'a, "Ben birine kandım. Eşim beni bakire sanıyordu fakat değildim. Eşim hala bilmiyor, vicdan azabı çekiyorum. Ne yapmalıyım?" sorusunu yöneltti. Karataş, kısa süre sonra soruya cevap verdi.

"ÖNEMLİ OLAN YALAN SÖYLEMEMEK"

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın soruya ilişkin yanıtı şu şekilde: "Evlenmeden önce nişanlın sana sorsaydı da yalan söyleseydin yalan günahı olurdu. Ama evlendikten sonra bunu eşine anlatmana gerek yok. Her günah içki gibi sarhoş etseydi ayık insan bulunamazdı. Dolasıyla biz sadece içki içenin günahını anlıyoruz. Önemli olan yalan söylememek. Eşin sana sorduğunda bu konuyu konuşmak istemediğini dile getirebilirsin."