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Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu

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İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Erzurumlu anne, "Milletin çocuğu çocuk da bizimkiler kutup ayısı mı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesine tepki gösteren Erzurumlu bir anne, sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu. Eğitime ara verilmesini şaşkınlıkla karşılayan anne, "Milletin çocuğu çocuk da bizimkiler kutup ayısı mı?" sözleriyle İstanbul'daki tatil kararına esprili bir dille tepki gösterdi.

Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Çiftçi:

haklı

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Haber Yorumlarımehmet istek:

çok haklısın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAslan41:

çok doğru

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