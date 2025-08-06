Erzurum Şenkaya'da Sıcaklardan Kaçış: Lehsor Çayı'nda Serinleme

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte, serinlemek isteyen vatandaşlar Lehsor Çayı'na akın ediyor. Bölge halkı, doğal yapısını korumak istediklerini vurguluyor.

HAVA sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sıcaktan bunalanlar, Lehsor Çayı'nda serinliyor.

Kentin 1800 rakımdaki Şenkaya ilçesi son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ilçede serinlemek isteyenler, Lehsor Çayı'na giriyor. Lehsor Çayı'nın önüne bazı yerlerde set kurarak suyun derinliğini artıran vatandaşlar, serinlemenin keyfini çıkarıyor. Bölge halkı doğal yapısı bozulmamış bu çayın korunmasını istiyor.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Akşar Mahallesi'nin muhtarı Giray Aktürk, "Bugünlerde aşırı sıcaklar var. Serinlemek için bu çaya geliyoruz. Bizim plajımız yok, Lehsor'da bir çayımız var. Çayda çimmeye geldik. Burada serinlemeye çalışıyoruz. Başka da gideceğimiz yer yok. Çocuklarımızla birlikte gelip suya atlayıp serinliyoruz" diye konuştu.

Yaz tatilini geçirmek için Ankara'dan geldiğini belirten Kenan Aydın ise "Sıcaklardan bunaldık. Serinlemek için Şenkaya'nın Lehsor Deresi'ne geldik. Burada serinliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / ŞENKAYA (ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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