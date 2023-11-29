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Erzurum'daki Kireçli Göleti Buzla Kaplandı

29 Kasım 2023 12:43 Son Güncelleme: 12:44 Abone Ol

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bulunan Kireçli Göleti'nin büyük bir kısmı soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, gölet ve akarsular da dondu.