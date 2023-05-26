Erzurum'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Çat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çoban öldü. Başköy Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Yalçın Sümbül (18) yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Sümbül'ün cenazesi Çat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve mahalle sakinleri hastane bahçesine gelerek Sümbül'ün ailesine taziye dileklerinde bulundu.