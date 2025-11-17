Erzurum'da Sağanak Sonrası Eşsiz Bulut Manzarası

SAĞANAĞIN etkisini yitirdiği Erzurum , bu kez bulutların oluşturduğu eşsiz manzarayla dikkat çekti. Hafta sonu etkili olan sağanağın ardından kent, adeta bulutlardan oluşan örtünün altında kaldı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşimlerinden biri olan Erzurum'da, kasım ayıyla birlikte soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezinde sağanak görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesiyle birlikte, şehrin üzerinde eşsiz doğa manzarası oluştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden EJDER3200 A.Ş. görevlileri, Palandöken Dağı'nın 3 bin 125 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkarak bulutlarla kaplanan şehri dronla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde; Erzurum'un üzerini ince bir tül gibi kaplayan bulut tabakası dikkat çekti. Bulut denizi güzel görüntüler oluşturdu.