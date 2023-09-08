Erzurum'da Ot Yangını: Vatandaşın Bir Yıllık Emeği Kül Oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çıkan ot yangınında, Mehmet Taştan'a ait olan 4 bin balya ot kül oldu. Yangına vatandaşlar müdahale etti ve itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

- Bir yıllık emek kül oldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesindeki ot yangını vatandaşın bir yıllık emeğini kül etti.

Aşkale'nin Güneyçam Köyünde başlayan ot yangını vatandaşları korkuttu. Güneyçam Köyünde ikamet eden Mehmet Taştan isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen 4 bin balya ot henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Köy sakinleri tarafından fark edilen yangına kendi imkanları ile müdahale eden vatandaşlar, bu esnada Aşkale itfaiye ekiplerine telefon ile ihbarda bulundu.

Olaya yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmeye başladılar. İki itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler uzun bir çalışma sonucunda önce yangını kontrol altına aldılar daha sonra soğutma çalışmaları yaptı.

Meydana gelen yangında Mehmet Taştan'ın hayvanları için yaz aylarında büyük emeklerle biçip topladığı 4 bin balya ot küle döndü.