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Erzurum'da Kar Yağışı Kayak Merkezini Beyaza Bürüdü

Erzurum'da Kar Yağışı Kayak Merkezini Beyaza Bürüdü
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Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Palandöken Dağı'nı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, kayak merkezine gitmek isteyen sürücüler yolda kaldı.

ERZURUM'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Palandöken Dağı beyaza büründü, kayak merkezindeki otellere gitmek isteyenler yolda kaldı.

Kentte dün gece etkili olan sağanak, yerini sabahın erken saatlerinde kar yağışına bıraktı. Yağmurla karışık yağan kar, 3 bin 125 metre rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'ni tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Palandöken'deki otellere gitmek isteyenler yolda kaldı. Yağışla birlikte yolun kayganlaşması sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını park etmek zorunda kaldı. Sürücülerden Fatih Yücel, "Mayıs ayının 14'ünde tekrardan kış geri geldi. Arabamız patinaj yaptı, çıkamadık" dedi.

Kar yağışı sebebiyle Erzurum'da havalar hissedilir derecede soğudu. Meteoroloji verilerine göre Erzurum ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Aziziye 2, Aşkale 4, Horasan 7,2, Hınıs 4,6, İspir 6,4, Karayazı 3,7, Karaçoban 4,2, Köprüköy 4,6, Oltu 5,7, Olur 4,7, Pazaryolu 4,5, Tekman 3, Tortum 0,3, Uzundere 5,4, Yakutiye 0,2, Çat 0,3, Şenkaya 2,4.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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