Erzincan'da mahsur kalan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Erzincan'da hayvan gübresine batarak mahsur kalan inek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Erzincan Merkez Işıkpınar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inek bahçede bulunan hayvan gübrelerinin bulunduğu alana saplanarak mahsur kaldı. Hayvan sahibinin ve çevredeki vatandaşların çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraş sonucu herhangi bir yara almadan halat yardımıyla kurtarılan inek, itfaiye hortumu ile yıkandıktan sonra hayvan sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN