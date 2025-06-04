Erzincan'da Doğa Fotoğrafçısının Dağ Keçisi Görüntülemesi Sosyal Medyada Beğenildi

Erzincan'da Doğa Fotoğrafçısının Dağ Keçisi Görüntülemesi Sosyal Medyada Beğenildi
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Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, Erzincan'ın Kemah ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçisi ve yavrusunu görüntüledi. Sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler büyük ilgi gördü.

ERZİNCAN'da, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, doğada anne ve yavru dağ keçisini görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçisi ve yavrusu, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında görüntülendi. Nesli tehlikesi altında olan ve genellikle sarp kayalık alanlarda yaşayan dağ keçisi ve yavrusunu kaydeden Özdemir, o anları sosyal medya hesabından "Dağ keçisi ve birkaç haftalık yavrusuyla neşeli anları" ifadeleriyle paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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