Erzincan'da Dağ Keçileri Dronla Görüntülendi

Erzincan'da Dağ Keçileri Dronla Görüntülendi
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Munzur Dağları'nda yaşayan dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler için 'Huzurun şehri, Erzincan' dedi.

ERZİNCAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüntülendi.

Munzur Dağları'nda yaşayan dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü Erzincan Şubesi tarafından dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan sürü halindeki dağ keçilerinin görüntüleri, büyük ilgi gördü. Sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan'ın dağlarında rüzgar hafif, gökyüzü berrak, dağ keçileri bile huzurla dolaşıyor. Çünkü bu şehirde doğa bile tebessüm ediyor. Huzurun şehri, Erzincan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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