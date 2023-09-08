Erzincan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Erzincan Merkez Başpınar köyünde çıkan anız yangını itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler soğutma çalışması yaptı.

Erzincan'da çıkan anız yangını büyümeden itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Erzincan Merkez Başpınar köyü arazisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kuru otların bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Geniş araziye yayılmak üzere olan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ekipler sıcak yaz günlerinde vatandaşları ve çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN