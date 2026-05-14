Siirt'te eşekten düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde eşekten düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşüp metrelerce sürüklenen Bedirhan Güneş (12), başını taşa çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güneş, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
