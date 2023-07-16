Erhan Okur'un adının verildiği park açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Erhan Okur'un adının verildiği parkın açılışı yapıldı. Datça Belediyesi tarafından düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Okur'un oğlu Efe de babasının resmine çiçek bıraktı.