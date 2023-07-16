Erhan Okur'un adının verildiği park açıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Erhan Okur'un adının verildiği parkın açılışı yapıldı. Datça Belediyesi tarafından düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Okur'un oğlu Efe de babasının resmine çiçek bıraktı.
Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Erhan Okur'un adının verildiği parkın açılışı yapıldı.
Datça Belediyesi tarafından Okur'un ölümünün birinci yılında Datça Yat Limanı'nda gerçekleşen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Okur'un 2 yaşındaki oğlu Efe de babasının resmine çiçek bıraktı.
Açılışta konuşma yapan Datça Belediye Başkan Yardımcısı Ali Acar, geçen sene kaybettikleri Erhan Okur'u bütün sevenleri arkadaşları ve ailesi ile andıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından parkın açılışı gerçekleştirilirken, tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.