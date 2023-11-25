Ereğlili Gemicinin Son Yolculuğu

EREĞLİLİ GEMİCİ TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisinde güverte ustası olarak görev yapan Ereğlili Tamer Özer (68) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bozhane Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, milletvekilleri Saffet Bozkurt, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ERDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ile protokol ve yakınları katıldı.

Henüz aranması devam eden 7 mürettebatın bazı yakınları da cenazede, Özer'in yakınlarını yalnız bırakmadı. Hayatını kaybeden denizcinin oğulları Alper ve Atınç Özer tabut başında taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi Ayfer Üzmez, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Üzmez'e, hala aranan 7 kişiden biri olan Ömer Hebip'in yeğeni Funda Gamze Bebek eşlik etti. Özer, kılınan cenaze namazının ardından Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.