Ereğli'de Su Samuru Görüntülendi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, deniz kıyısında yüzen bir su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Su samuru, izleyenlere kısa bir süre bakarak ilgi odağı oldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, deniz kıyısında yüzen su samuru, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi sahil hattında dolaşanlar, suyun içinde bir su samuru gördü. Çevredekiler, su samurunu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, su samuru ilgi odağı haline geldi. Bir süre yüzeyde kalıp kıyıdaki insanlara bakan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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