Erdek'te traktör kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Edincik Kırsal Mahallesi yolu üzerinde traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Edincik Kırsal Mahallesi yolu üzerinde traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Erdek - Edincik yolu üzerinde eski düğün salonu önünde traktör kazası meydana geldi. Olaya müdahale eden Erdek İtfaiye ekipleri hafif yaralı olan İ.U.'yu kaza mahallinden çıkardı. Kurtarılan İ.U. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR